Atlético de Madrid anuncia renovação contratual com Koke, lenda do clube

Lenda e atual capitão do Atlético de Madrid, o meia Koke renovou seu contrato com o clube espanhol até junho de 2025. O anúncio aconteceu na manhã desta segunda-feira.

Koke é o atleta que mais vezes defendeu o Atlético de Madrid na história, com 626 partidas disputadas. Com mais uma temporada garantida como colchonero, o meia comemorou sua permanência no clube.

"Chegamos a um bom acordo para ambas as partes. Sempre quis continuar no clube da minha vida, quero estar aqui até me aposentar. Enquanto tiver força e mentalidade de competir, estarei aqui, que é o sempre sonhei. Espero atuar em campo com todas as forças, como venho fazendo", disse.

La historia continúa. ??? pic.twitter.com/BAisPKjnQo ? Atlético de Madrid (@Atleti) March 25, 2024

Formado nas categorias de base do próprio Atlético de Madrid, Koke já conquistou oito títulos com a camisa do time espanhol: duas Ligas, uma Taça do Rei, duas Ligas Europa, duas Supercopas Europeias e uma Supercopa de Espanha. Ele é o segundo atleta com mais troféus na história do clube, ficando atrás apenas de Adelardo Rodríguez, que tem dez.

No comunicado divulgado pelo Atlético de Madrid, o jogador de 32 anos foi exaltado e definido como uma inspiração para as crianças.

"Nosso capitão representa perfeitamente tudo o que uma criança do Atleti quer ser quando crescer. Koke é luta, esforço, sacrifício, solidariedade... Koke é coragem e coração", foi escrito.