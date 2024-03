Athletico-PR confirma André Mazzuco para a função de dirigente de futebol

O Athletico-PR anunciou André Mazzuco para a função de diretor de futebol nesta segunda-feira. Ele se reportará diretamente ao CEO Alexandre Leitão.

"É uma grande honra e privilégio poder me juntar ao clube em um momento e em um ano tão especial, o que traz também muita responsabilidade. Trabalhar no Athletico é uma ambição para qualquer profissional do futebol, um objetivo a ser alcançado. Poder fazer parte desta história, a partir de agora, significa entregar ao máximo o que for necessário para que o Athletico continue crescendo como instituição, sendo cada vez mais vitorioso e referência no futebol", celebrou.

Com passagem recente pelo Botafogo, o dirigente também trabalhou neste cargo em clubes como Cruzeiro, Vasco, Santos, Paysandu, Paraná e Red Bull Brasil. Além disso, ele atuou durante a carreira como preparador físico no Paraná, foi diretor da base do Coxa e consultor em gestão de futebol do Austin Bold (EUA).

No Athletico-PR, André chega com a missão de substituir Alexandre Mattos, que ocupava a função de CEO de Negócios. Em 2024, o Furacão completa 100 anos de história e disputará o Estadual, a Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Brasileirão.

Após vencer a ida por 1 a 0, os comandados de Cuca voltam a campo contra o Operário nessa quarta-feira, às 20h (de Brasília), na Ligga Arena. Quem passar duela contra o Maringá na decisão do Estadual.