Arboleda se manifesta após vazamento de vídeo em boate: "Nem se divertir pode mais"

Nesta segunda-feira, vazou nas redes sociais um vídeo em que o zagueiro Arboleda, do São Paulo, aparece em uma boate em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O jogador se manifestou sobre o ocorrido e rebateu as críticas em sua conta no Instagram.

"A partir de agora, em meus dias de folga, vou ler a Bíblia, porque nem se divertir pode mais", escreveu Arboleda, em uma postagem nos stories de seu perfil oficial no Instagram.

No vídeo é possível ver Arboleda dançando com uma mulher e mostrando um bolo de dinheiro. O caso teria acontecido na noite anterior ao jogo do Equador contra a Itália, na Red Bull Arena, em Nova Iorque, no último domingo. O zagueiro estava acompanhado de Kendry Páez e Gonzalo Plata, companheiros de seleção.

Foto: Reprodução / @robertharboleda4

Arboleda foi titular na vitória do Equador por 2 a 0 contra a Guatamela, em jogo que ocorreu na última quinta-feira. No amistoso contra a Itália, o zagueiro sequer saiu do banco de reservas.

Esta não é a primeira vez que Arboleda aparece curtindo a vida noturna. Em 2020, o jogador do São Paulo foi flagrado em uma festa durante a pandemia e gerou revolta de torcedores do time brasileiro.

Com o encerramento do período da Data Fifa, Arboleda deve voltar ao dia a dia do São Paulo nos próximos dias.