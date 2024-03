Após folga, São Paulo se reapresenta e segue preparação para estreia na Libertadores

Na manhã desta segunda-feira, o elenco do São Paulo se reapresentou ao CT da Barra Funda, após folga neste domingo. O Tricolor Paulista seguiu a preparação para a estreia na Copa Libertadores, que acontece na próxima quinta-feira, às 21h (de Brasília), contra o Talleres, em Córdoba, na Argentina.

O técnico Thiago Carpini segue sem poder contar com os jogadores convocados para suas respectivas seleções. Arboleda, Bobadilla e Ferraresi, que já encerraram a Data Fifa com seus países, devem retornar aos trabalhos nos próximos dias. Pablo Maia, Rafael e James Rodríguez voltam no decorrer da semana.

O elenco tricolor iniciou as atividades desta segunda-feira com exercícios de força e potência comandados pelos preparadores físicos. Posteriormente, Carpini passou aos atletas um trabalho de posse de bola e transição em espaços reduzidos.

O São Paulo volta aos trabalhos nesta terça-feira, ainda com foco no pontapé inicial da Libertadores. A equipe trabalha sem folga até sábado, em treinos no período da manhã.