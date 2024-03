Agente de Vitor Roque revela interesse de outros clubes pelo brasileiro

Vitor Roque foi a grande contratação do Barcelona para a janela de transferências de inverno desta temporada, mas não vem tendo tantos minutos em campo. Apesar disso, André Cury, agente do jovem, afirmou que existem outros clubes que pagariam o que fosse necessário para contar com a joia brasileira.

"Neste momento, há uma fila de clubes que estariam dispostos a contratar Vitor Roque por 50 milhões de euros", disse ao RAC 1.

Embora não venha sendo bastante acionado como se imaginava, Vitor Roque, pelo menos por enquanto, não pretende deixar o Barcelona.

"Vitor não irá a lugar nenhum, mesmo que por empréstimo. Ele está determinado a ter sucesso aqui", pontuou.

Com a camisa do Barça, o Tigrinho, como carinhosamente é chamado na Espanha, possui 11 jogos disputados, somando cerca de 240 minutos em campo, e dois gols marcados.

"Vitor Roque está muito feliz por ter a oportunidade de defender a camisa do Barcelona. Ele está muito bem fisicamente e mentalmente e espera mais minutos para provar isso em campo", afirmou André Cury.

Aos 19 anos de idade, Vitor Roque tem contrato com o Barcelona até junho de 2031, com uma multa rescisória de 500 milhões de euros (R$ 2,7 bilhões).

O brasileiro terá mais uma chance de buscar seu espaço no Barça no próximo sábado, quando a equipe enfrentará o Las Palmas pelo Campeonato Espanhol.