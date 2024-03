Zagueiro surpreende goleiro e faz gol de falta do meio-campo; veja

Na sétima rodada da Copa do Nordeste, o zagueiro Wendell pegou o goleiro do River-PI de surpresa e marcou um golaço de falta do meio-campo para a Juazeirense.

O que aconteceu

Aos 22 minutos do segundo tempo, Wendell cobrou falta rápida e pegou o goleiro Joanderson adiantado. A Juazeirense já vencia o jogo por 3 a 0.

Ao marcar o golaço do meio-campo, o zagueiro correu para o abraço. Do outro lado, os jogadores do River-PI reclamaram com o árbitro pela cobrança rápida da falta.

O juiz não quis nem saber e confirmou o golaço de Wendell. A partida terminou com vitória da Juazeirense por 4 a 1.

Com a vitória, o time baiano chegou aos seis pontos e colou no G-4 do Grupo B da Copa do Nordeste. Já o River-PI tem dez pontos e é o penúltimo colocado no Grupo A.