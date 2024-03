Verstappen abandona circuito e Sainz vence GP da Austrália

Na madrugada deste domingo, apesar de ter largado na primeira posição, o piloto da Red Bull e atual campeão mundial, Max Verstappen acabou tendo um problema em seu carro logo no início, sendo obrigado a abandonar a corrida. Assim, Carlos Sainz, que largou em segundo, conquistou o GP da Austrália, disputado no Circuito de Albert Park, com uma vantagem de 2.366s em relação ao companheiro de equipe Leclerc. Assim, a Ferrari completou sua primeira dobradinha desde o GP de Bahrein, em 2022. Por fim, Norris, da McLaren, fechou o pódio.

A equipe também contou com Piastri em quarto, seguido de Sergio Pérez, da Red Bull, em quinto. Abrindo o top 6, apareceria Fernando Alonso. No entanto, por conta de punição pelo acidente de Russell, acabou caindo para oitavo. Assim, Stroll ganhou a posição. O japonês Tsunoda veio logo em seguida, em sétimo. Por fim, os pilotos da Haas, Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen, terminaram em nono e décimo, respectivamente. Já Hamilton, que largou em 11º, abandonou a corrida por problemas no motor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FORMULA 1® (@f1)

Com o resultado positivo de Sainz, o espanhol quebrou a sequência de duas vitórias consecutivas de Verstappen nesta temporada e chegou aos 40 pontos na quarta colocação da classificação geral. Já Leclerc, vice-líder na tabela, atrás do líder Verstapppen, com 51, chegou aos 47, enquanto Norris ficou em sexto, com 27 somados.

Confira a classificação final do GP da Austrália de Fórmula 1:



1 - Carlos Sainz (Ferrari)



2 - Charles Leclerc (Ferrari)



3 - Lando Norris (McLaren)



4 - Oscar Piastri (McLaren)



5 - Sergio Pérez (RBR)



6 - Lance Stroll (Aston Martin)



7 - Yuki Tsunoda (RB)



8 - Fernando Alonso (Aston Martin)



9 - Nico Hulkenberg (Haas)



10 - Kevin Magnussen (Haas)



11 - Alex Albon (Williams)



12 - Daniel Ricciardo (RB)



13 - Pierre Gasly (Alpine)



14 - Valtteri Bottas (Sauber)



15 - Guanyu Zhou (Sauber)



16 - Esteban Ocon (Alpine)

George Russell (Mercedes) - não concluiu



Lewis Hamilton (Mercedes) - não concluiu



Max Verstappen (RBR) - não concluiu