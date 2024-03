Vasco cobra 'punições rigorosas' a ala do Franca após agressão na NBB

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco publicou nota oficial em que diz aguardar "punições rigorosas" a Jhonatan, do Franca, que agrediu Eugeniuz em jogo realizado ontem (23), no NBB.

O que aconteceu

O Cruz-Maltino afirmou que vai entrar com "todos os recursos cabíveis". A nota foi publicada nas redes sociais juntamente ao vídeo da agressão.

O Vasco da Gama entrará com todos os recursos cabíveis para proteger e assegurar a integridade de seus atletas e de sua equipe Trecho da nota do Vasco

O texto aponta que Eugeniuz se dirigiu "sem ofensas ao jogador Jhonatan" e "foi surpreendido com uma cabeçada". O lance aconteceu no terceiro quarto do jogo, quando o Franca vencia o jogo por 66 a 48.

Após a agressão, o ala foi expulso pela arbitragem. O Franca venceu por 93 a 67. Lucas foi o cestinha da partida com 19 pontos.

NOTA OFICIAL



O Club de Regatas Vasco da Gama repudia a atitude do jogador Jhonatan Luz contra o nosso atleta Matheus Eugeniusz no jogo realizado no último sábado, 23/03, pelo NBB Caixa.



Provocado verbalmente, Eugeniuz, ao se dirigir sem

ofensas ao jogador Jhonatan, foi… pic.twitter.com/KNgeXYmBpQ -- C.R. Vasco da Gama (@crvasco_br) March 24, 2024

Veja nota do Vasco:

"O Club de Regatas Vasco da Gama repudia a atitude do jogador Jhonatan Luz contra o nosso atleta Matheus Eugeniusz no jogo realizado no último sábado, 23/03, pelo NBB Caixa.

Provocado verbalmente, Eugeniuz, ao se dirigir sem ofensas ao jogador Jhonatan, foi surpreendido com uma cabeçada vista por todos os presentes no ginásio e por aqueles que acompanhavam a transmissão.

O clube aguarda punições rigorosas - na mesma proporção que as aplicadas em casos onde a nossa equipe estava envolvida - e, principalmente, exemplares.

Informamos que o Vasco da Gama entrará com todos os recursos cabíveis para proteger e assegurar a integridade de seus atletas e de sua equipe."