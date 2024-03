Titulares ficam no hotel, e reservas da seleção treinam no CT do Arsenal

Algoz da Inglaterra em jogo amistoso disputado no último sábado, a Seleção Brasileira trabalhou já na manhã deste domingo. O elenco comandado pelo técnico Dorival Júnior treinou no CT do Arsenal, em Londres.

Os jogadores que ficaram no banco de reservas ou foram colocados durante o amistoso realizaram atividades na academia e no campo do clube inglês. Já os escalados como titulares ficaram no hotel.

Com gol marcado pelo palmeirense Endrick, a Seleção ganhou da Inglaterra por 1 a 0, no Estádio de Wembley. Foi a primeira vitória do time canarinho no local desde 1995, quando a equipe conquistou a Copa Umbro ao vencer os locais por 3 a 1.

Após o treinamento no CT do Arsenal, a delegação brasileira embarca no início da noite para a Espanha. Às 17h30 (de Brasília) desta terça-feira, no Estádio Santiago Bernabéu, a Seleção disputa amistoso contra a Espanha.

"A gente está focado no próximo objetivo, que é a Espanha. Fizemos um trabalho pela manhã e, agora, vamos encarar essa viagem", disse Andreas Pereira, decisivo para a vitória brasileira em Wembley.