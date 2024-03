Seleção Brasileira tem 11 convocados por Dorival com títulos nas categorias inferiores

Dos 26 atletas chamados por Dorival Júnior para os amistosos de março contra Inglaterra e Espanha, onze já conquistaram títulos pelas equipes de base do Brasil. Neste sábado, a Seleção venceu a Inglaterra por 1 a 0, em Wembley, com gol de Endrick, dos campeões nas categorias inferiores. Na terça, a equipe enfrenta a Espanha, no Santiago Bernabéu.

TREINO PÓS-VITÓRIA! ???? A Seleção Brasileira realizou hoje pela manhã o último treino em Londres, antes da viagem para a Espanha ainda neste domingo! ?? Vamos em busca da vitória no Santiago Bernabéu! ?? ?: Lesley Ribeiro/CBF pic.twitter.com/DTOLW9t6Am ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 24, 2024

A lista dos campeões na base é formada por Danilo, Yan Couto, Wendell, Beraldo, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Lucas Paquetá, Endrick, Richarlison, Savinho e Vinicius Júnior.

Confira todos os títulos vencidos pelos convocados:

Jogos Olímpicos

Foto: Bruno Pacheco/CBF

Autor do gol da recente vitória sobre a Inglaterra, Endrick conquistou o torneio em 2022, aos 15 anos. Além disso, foi eleito melhor jogador da competição e também terminou a disputa como artilheiro, com cinco gols marcados.

Torneio de Toulon

O Brasil é eneacampeão do campeonato. O lateral esquerdo Wendell conquistou o tradicional torneio disputado na França em 2014 e o meio-campista Douglas Luiz, em 2019.

Torneio Internacional Sub-20

Realizada no ano retrasado, no Espírito Santo, a competição serviu de preparação para o Sul-Americano da categoria de 2023, também conquistado pelo Brasil. Beraldo foi um dos jogadores que disputaram o torneio contra Uruguai, Paraguai e Equador.

Quadrangular de Seleções

Douglas Luiz e Lucas Paquetá venceram o Quadrangular de Seleções em 2016, torneio Sub-20 disputado no Chile e que teve a participação de Uruguai e Equador, além dos donos da casa.