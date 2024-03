São Paulo sub-19 vence Eintracht Frankfurt pela estreia na Dallas Cup

Neste domingo, o São Paulo sub-19 começou com o pé direito na Dallas Cup. Pelo placar de 3 a 2, o Tricolor triunfou perante ao Eintracht Frankfurt, no Cotton Bowl (Estados Unidos).

Os gols da vitória são-paulina foram marcados por Alves, Paulinho e Ryan Francisco. A equipe do técnico Menta esteve atrás duas vezes no placar, mas no segundo tempo tomou a vantagem e, mesmo com a expulsão de Lucas Ferreira, conquistou os três pontos.

Além do São Paulo, o Monterrey (México) foi outro a triunfar na primeira rodada ao superar o Toronto FC (Canadá). Diante disso, as Crias de Cotia lideram o Grupo A pelo critério de desempate.

Para as semifinais, avançam os líderes de cada grupo e o melhor segundo colocado. A fase seguinte e a final serão em jogo único, com possibilidade de prorrogação e pênaltis.

Na próxima rodada, o Tricolor duela contra os mexicanos às 20h (de Brasília) dessa segunda-feira, no Moneygram Soccer Park. Os jovens buscam repetir os feitos dos anos de 1995, 2007 e 2009 para levantar o tetra da Dallas Cup.