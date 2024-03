Santos se reapresenta após folga e retoma preparação para semi do Paulistão

Depois de ganhar um descanso no sábado, o elenco do Santos já retomou os trabalhos neste domingo. Os jogadores se reapresentaram no CT Rei Pelé para dar sequência à preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino, pela semifinal do Campeonato Paulista.

O técnico Fábio Carille ainda não pôde contar com alguns jogadores. Tomás Rincón, Rómulo Otero e Miguelito estão servindo as suas respectivas seleções.

A Venezuela, de Rincón e Otero, tem seu último compromisso da data Fifa neste domingo. A Bolívia de Miguelito, por sua vez, fará seu último amistoso na segunda-feira.

Otero, aliás, não estará à disposição de Carille para o embate com o Bragantino. Isso porque o meia foi expulso no empate de 0 a 0 com a Portuguesa, no último domingo. Em compensação, Giuliano voltou a jogar e pode ganhar mais minutos.

Já Aderlan é dúvida. O lateral direito ficou de fora das quartas de final após alegar um incômodo na posterior da coxa esquerda.

Fábio Carille tem mais duas sessões de treinos para definir a equipe que enfrentará o Red Bull Bragantino.

O Santos encara o Massa Bruta na quarta-feira, pela semifinal do Paulistão, na Neo Química Arena. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília). Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos.