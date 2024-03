Santos leva virada do América-MG e perde primeira no Brasileirão feminino

Neste domingo, o Santos perdeu por 2 a 1, de virada, para o América-MG, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Com isso, as Sereias da Vila conheceram a sua primeira derrota no torneio.

O Alvinegro Praiano abriu o placar aos 16 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, Janaína ganhou no alto e cabeceou para o fundo da rede. As mandantes arrancaram o empate aos 41, em cobrança de pênalti de Karol Arcanjo.

Já aos 46 minutos, Valéria Lima recebeu lançamento, dividiu com a goleira Karen, a bola espirrou e tomou o rumo da meta, decretando a virada.

Com o resultado, o Santos estacionou nos quatro pontos, na sétima colocação. O América-MG está com a mesma pontuação, mas em 11º.

As Sereias da Vila voltam a campo na próxima sexta-feira, contra o Red Bull Bragantino, às 19 horas (de Brasília), na Vila Belmiro. Já o Coelho visita o Kindermann, na quarta-feira, às 15 horas.