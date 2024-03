Santos aplica goleada histórica de 18 a 0 em jogo do sub-13

Neste domingo, o elenco sub-13 do Santos aplicou uma goleada histórica de 18 a 0 sobre o Winners For Christ na estreia da Copa Buh. O jogo foi disputado no CT Rei Pelé.

Bernardo Silveira (quatro vezes), Pedro Queiroz (quatro vezes), Kayky (duas vezes), Kauã Siviero (duas vezes), Arthur Correia (duas vezes), Marcello, Isaac Miranda, Juan Xavi e Arthur Strack foram os autores dos gols.

Com isso, o Peixe larga na frente do grupo D. Além do Winners For Christ, Salto, F5 Academy, Jabaquara e Vila Gilda integram o grupo na categoria.

O Alvinegro Praiano entrou em campo com: Thiago Vasconcelos (Lucas Gabriel), João Padovan (Pablo Abreu), Marcello (Marcos Capoeira), Arthur Paraná (Bruno Lino) e Felipe Sgarbi (Gabriel Soares); Calleb (João Lucas), Arthur Galdino (Arthur Strack) e Juan Xavi (Arthur Correia); Isaac Miranda (Kayky), Thiago Ossuchi (Kauã Siviero) e Bernardo Silveira (Pedro Queiroz).

O sub-11 também estreou na Copa Buh com vitória. Os Meninos da vila superaram o Jabaquara, por 4 a 2, no CT Rei Pelé.

Os gols do Santos foram de Ryan Custódio, Miguel Kauan, Kauan Lisboa e Gabriel Ulisses. A equipe integra o grupo D que, além do Jabaquara, conta com F5 Academy, Winners For Christ, Polo Novorizontino Santos e Estrela Dourada.

Os mais novos foram a campo com Enzo Carvalho (Brayan Rodrigues); Kauê Terra (Gabriel Ulisses), Davi Melo (César Leandro), Caique Magalhães e David Palomo; Ruan Bueno (Celso), Matheus Guedes e Ryan Custódio (João Luz); Miguel Kauan (Marlon), Enzo Donizete e Kauan Lisboa.