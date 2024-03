Dois meses após cirurgia, Ruan Oliveira corre contra o tempo no Corinthians

O meio-campista Ruan Oliveira avança aos poucos na recuperação da grave lesão enquanto enfrenta uma "briga" lenta e silenciosa com o relógio para voltar a atuar pelo Corinthians.

O que aconteceu

O jogador de 23 anos completou dois meses da cirurgia no joelho direito recentemente. Ele lesionou o ligamento cruzado no último jogo do ano passado, contra o Coritiba, em dezembro, e realizou o procedimento cirúrgico no dia 22 de janeiro.

A recuperação é demorada e delicada, embora ele venha progredindo. Por enquanto, o camisa 33 só foi liberado para realizar exercícios de força na academia, com cargas leves. A dor continua presente nesses primeiros meses e a transição para o campo ainda é uma etapa distante.

Ruan não tem uma previsão de retorno, mas uma estimativa otimista é que ele possa estar à disposição no decorrer do segundo semestre. Cirurgias como a que ele fez costumam deixar jogadores fora de ação por sete a nove meses, e o atleta também tem histórico de lesões.

O meio-campista teve o vínculo renovado automaticamente até o final de 2024. Ruan está emprestado pelo Metropolitano-SC ao Corinthians desde 2019 e terá que convencer por sua permanência. Quanto antes voltar, poderá ter mais oportunidades para de se mostrar em campo.

Timing da lesão

Ruan Oliveira comemora gol do Corinthians contra o Cuiabá Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

A lesão ocorreu no último mês de contrato de Ruan e em um jogo que "não valia nada" na tabela. Ele entrou no decorrer do segundo tempo na vitória contra o Coritiba e só ficou 13 minutos em campo até sair machucado. Após se destacar sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o meia buscava espaço com Mano Menezes.

O jogador vivia a expectativa de ser comprado pelo clube, mas se viu diante de uma nova incógnita devido ao fator físico. O Corinthians, que tem a opção de compra de R$ 2 milhões, estudava uma contratação em definitivo. O clube já tem 10% dos direitos econômicos do atleta e pode adquirir mais 60%.

Ruan teve uma série de lesões e já ficou mil dias sem jogar. Foram três no joelho esquerdo entre 2020 e 2022, com o empréstimo sendo renovado automaticamente pela lei, até voltar a atuar, em junho do ano passado. Agora, terá mais uma vez que correr contra o relógio para permanecer no clube do Parque São Jorge.