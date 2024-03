Rodri segue sem treinar com a Espanha e é dúvida para amistoso contra o Brasil

Neste domingo, a seleção da Espanha voltou a treinar para o amistoso contra o Brasil, marcado para as 17 horas (de Brasília) de terça-feira, no Santiago Bernabéu. Durante as atividades, foi notada a ausência do volante Rodri, que não está com os atletas desde que voltaram de Londres, onde foram derrotados pela Colômbia, na última sexta-feira.

Rodri está passando por um problema familiar. Um membro de sua família está doente e, com permissão do técnico Luis De la Fuente, o jogador ainda não se uniu aos companheiros. O meio-campista não atuou contra a Colômbia para estar em boa forma no duelo diante do Brasil.

A notícia boa para os espanhóis foi o retorno aos treinos de Álvaro Morata, que se recuperava de um problema intestinal. Para enfrentar o Brasil, De la Fuente deve mudar bastante a equipe utilizada na sexta-feira e colocar jogadores considerados titulares logo na escalação inicial.

O goleiro Unai Simon, os defensores Carvajal e Le Normand, o meia Fabián Ruiz e os atacantes Morata e Nico Williams serão titulares contra a Seleção Brasileira na terça-feira. Apesar disso, ainda existem algumas dúvidas na cabeça do treinador: Laporte ou Cubarsí na defesa, Grimaldo ou Cucurella na esquerda e Dani Olmo ou Lamine Yamal no ataque.