Robinho é assunto entre detentos na prisão em Tremembé: 'Parece tranquilo'

A presença de Robinho na Penitenciária 2 de Tremembé já chamou a atenção dos detentos acostumados a criminosos famosos no local.

No último sábado (23), um dos visitantes disse ao UOL que o ex-jogador já era tema entre os presos. Ele contou que o comentário dentro do presídio era de que o ex-atleta chegou à penitenciária demonstrando tranquilidade.

Apesar de o dia ser de visitas, Robinho não pôde receber nenhuma. Ele passa por um período de dez dias de observação e foi colocado sozinho numa cela que cabe duas pessoas.

A coluna perguntou para a assessoria de imprensa da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP) se foram necessárias medidas extraordinárias por causa da fama de Robinho. A reportagem indagou também se funcionários foram orientados a evitarem tietar o ex-jogador, mas não obteve resposta.

Ressaltando que não poderia dar entrevista, um funcionário do presídio disse que nada mudou na rotina do local porque a equipe da penitenciária está acostumada a lidar com famosos e a conviver com a presença de jornalistas atraídos por eles.

Apesar da presença do ex-jogador, alguns visitantes ouvidos pela coluna contaram que nada mudou na rotina deles.

Uma das primeiras visitantes de detentos a chegar, por volta das 7h, afirmou que não sabia da presença de Robinho no local. Só que mais tarde o cenário mudou.

O presídio abriga criminosos que ficaram famosos por causa de repercussão que seus crimes tiveram no noticiário brasileiro.

Entre eles estão Alexandre Nardoni, Cristian Cravinhos, Gil Rugai e Lindemberg Alves. Quando Edinho, filho de Pelé, foi preso, ele ficou no mesmo local.

A prisão é conhecida por oferecer privacidade e maior segurança a presos que poderiam estar sob risco em outras unidades.

Robinho foi transferido para lá após o STJ (Superior Tribunal de Justiça) homologar decisão da Justiça italiana. Ele foi condenado a nove anos de prisão por estupro praticado em 2013. O ex-jogador nega ter cometido o crime.