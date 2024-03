Prestes a enfrentar futuro clube, Rômulo foi algoz de rivais do Palmeiras no Paulistão

O meio-campista Rômulo viverá um momento no mínimo inusitado nesta semana. O atleta do Novorizontino encara seu futuro clube, o Palmeiras, pela semifinal do Campeonato Paulista. O duelo está marcado para 21h35 (de Brasília) desta quinta-feira, no Allianz Parque.

Esta não será a primeira vez que o jogador enfrentará o Verdão. As equipes mediram forças na primeira rodada desta edição do torneio, em empate por 1 a 1. Ali, entretanto, ele ainda não havia sido anunciado pelo Palmeiras.

O meia foi oficializado pelo clube no dia 20 de fevereiro. Com aval do técnico Abel Ferreira, ele firmou um vínculo de cinco anos com a equipe alviverde. Como o regulamento do Paulistão não permite que o mesmo atleta jogue por dois times diferentes, ele seguirá defendendo o Novorizontino e se apresenta ao novo clube só após o Estadual.

Futuro reforço do Palmeiras, Rômulo deu trabalho para os rivais do time neste Campeonato Paulista. Decisivo para a ótima campanha de sua equipe, ele já foi algoz de Corinthians, Santos e São Paulo neste ano.

Diante do Timão, ele deu uma assistência durante a vitória do Novorizontino por 3 a 1, em plena Neo Química Arena. Já contra o Peixe, anotou um belo gol no triunfo por 2 a 1, na Vila Belmiro.

A estrela de Rômulo brilhou mais uma vez nas quartas de final do Paulista. Enfrentando o São Paulo no Morumbis, o meia de 22 anos também balançou as redes no empate por 1 a 1. Já no banco de reservas, ele viu o seu time superar o Tricolor nos pênaltis e garantir classificação às semifinais.

Na atual temporada, o jogador já soma três gols e duas assistências em 12 partidas pelo Novorizontino. Ele desfalcou o time apenas uma vez, diante do Água Santa. Destaque da equipe do interior paulista e fã declarado de Veiga, ele diz estar vivendo um sonho, mas pode eliminar seu próximo clube antes mesmo de chegar na Academia de Futebol.