Por que Endrick citou ídolo inglês que nem viu jogar após gol em Wembley

Depois de marcar o gol da vitória do Brasil sobre a Inglaterra, por 1 a 0, o atacante Endrick surpreendeu: questionado sobre a importância de fazer um gol em Wembley, ele citou o inglês Bobby Charlton como um de seus ídolos.

O que aconteceu

Nas entrevistas após a partida, o atacante do Palmeiras disse ser fã do ex-jogador inglês. "Sou um fã do Bobby Charlton, ele é um cara que jogou bastante aqui nesse estádio. Poder jogar e marcar num estádio onde ele fez bastante gols é muito importante pra mim", disse.

A primeira sensação entre os jornalistas foi que Endrick havia sido orientado a fazer uma homenagem — Charlton morreu em 21 de outubro do ano passado, aos 86 anos.

O estafe de Endrick foi surpreendido com a declaração do atacante. Eles afirmam que o prodígio não foi preparado para falar sobre o inglês: "Ele é assim. Um ET", disse um dos agentes ao UOL.

Endrick comemora após marcar seu primeiro gol pelo Brasil, no amistoso contra a Inglaterra Imagem: Catherine Ivill/Getty

A conexão entre Endrick e Charlton foi proporcionada pelo futebol virtual: o jogador de 17 anos joga com o britânico em sua equipe no modo Ultimate Team do EAFC, principal jogo do setor.

Nascido em Ashington, no sudoeste da Inglaterra, Charlton jogou futebol profissional entre 1956 e 1980. Ele se aposentou em 1970 — 36 anos antes de Endrick nascer.

É tudo isso, mesmo?

Se Endrick não viu Charlton jogar e mesmo assim o mencionou como um ídolo, é porque o desempenho do veterano no EAFC é acima da média, a ponto de seduzir um fã.

O UOL falou com pessoas que, de diferentes maneiras, estão ligadas ao EAFC para perguntar: o que a carta de Bobby Charlton no Ultimate Team tem de especial?

"É uma carta muito boa, muito ágil. Tem quatro estrelas de drible e cinco de perna ruim: isso te possibilita realizar 90% dos dribles do jogo e finalizar bem com os dois pés", explica Wendell Lira, ganhador do Prêmio Puskas em 2015 e jogador profissional de futebol virtual.

"Ele é baixinho, bem rápido, finaliza, passa e dribla muito bem e é liso. Parece que ele tem estatísticas escondidas que tornam a carta insana", explica Lucas Fleck, jogador e técnico de EAFC.

Para Rodrigol, criador de conteúdo do EAFC, a principal característica de Charlton é a finalização. "É o ponto forte dele. Ele ainda tem o "power shot", o que torna as finalizações mais perigosas".

"Ele é um meia extremamente completo no jogo. Tem mais de 90 em estatísticas como chute, finalização, posicionamento, força do chute e chute de longe", assinala Matheus Oberbeck, especialista no jogo da EA.