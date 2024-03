Paysandu goleia, reverte vantagem do Manaus e pega o rival Remo na semifinal da Copa Verde

Na noite deste domingo, a Copa Verde conheceu mais um semifinalista. O Paysandu venceu o Manaus no jogo de volta das quartas de final, por 4 a 1, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, o Curuzu. Em jogo de três expulsões, Nicolas (2x), João Vieira e Edinho balançaram as redes para a equipe paraense, enquanto Roney marcou para o clube manauara.

Com isso, o placar agregado terminou em 4 a 2 para o Paysandu. Agora, o time paraense terá pela frente o Remo, que superou o Amazonas por 4 a 3 no agregado. Datas, horários e locais do clássico Re-Pa ainda serão definidos pela CBF.

O Manaus, eliminado, vira a chave e passa a focar na disputa do Campeonato Amazonense. Já nesta quarta-feira, a equipe recebe o Operário-AM pela quinta rodada da segunda fase do Estadual. A bola rola às 16h45 (de Brasília), no Estádio da Colina.

Por outro lado, o Paysandu também volta a campo nesta quarta-feira, antes das semis da Copa Verde. No jogo de ida da semifinal do Campeonato Paraense, o Papão encara o Águia de Marabá a partir das 20 horas, no Estádio Zinho de Oliveira.

O jogo

O Manaus iniciou a partida pressionando o Paysandu e conseguiu abrir o marcador logo aos seis minutos. Renan recebeu pelo lado esquerdo e fez lindo lançamento para Roney. O camisa 7 pegou de primeira e chutou cruzado para fazer um belo gol no Curuzu.

Com 11 minutos, o Papão respondeu. Jean Dias fez boa jogada pelo lado direito e cruzou para dentro da grande área. A zaga do Manaus afastou mal e Nicolas deu um toquinho que levantou a bola. Vinícius Leite chegou batendo, mas mandou para fora.

E foi aos 15 minutos que o Paysandu empatou tudo. Robinho cobrou falta e mandou para dentro da grande área. Nicolas se livrou da marcação e conseguiu cabecear, contando ainda com uma falha do goleiro Vinícius para igualar tudo no placar: 1 a 1.

E com 29 minutos veio a virada do Papão. Edílson apareceu pela direita e fez grande cruzamento. João Vieira subiu mais alto que a zaga do Manaus e cabeceou no canto do gol adversário para fazer o segundo dos donos da casa.

O Paysandu embalou um bom momento com a virada no placar e quase fez o terceiro com Jean Dias. Em cobrança de falta do lado esquerdo do gramado, perto da bandeira de escanteio, o camisa 22 bateu direto e obrigou o goleiro Vinicius a espalmar para escanteio.

Com cinco minutos da segunda etapa, o Manaus complicou a própria vida. Felipe Eduardo recebeu passe na saída de bola e dominou errado. Leandro Vilela roubou rapidamente e ia partir em direção ao gol, mas o jogador do Manaus fez a falta, recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Mesmo com um jogador a mais, os donos da casa não conseguiram criar muitas chances, mas seguiram tentando. Aos 28 minutos, após bom cruzamento vindo do lado direito, Biel subiu de cabeça e quase fez o gol de empate, mas a bola passou perto da trave e foi para fora.

E aos 38 minutos, o artilheiro apareceu novamente. Edinho roubou a bola no meio-campo, avançou pelo meio em velocidade e tocou para Nicolas. O camisa 11 finalizou rasteiro para fazer o terceiro do Paysandu. Ainda no final do jogo, Kevin, do Papão, foi expulso e o duelo ficou 10 contra 10.

Já nos acréscimos, deu tempo do Paysandu transformar a classificação em goleada. Nicolas tomou a bola de Miliano, adentrou a grande área e tocou rasteiro para Edinho, que teve apenas o trabalho de empurrar para o fundo das redes. No apagar das luzes, Gutierrez ainda recebeu o vermelho direto após dura falta em Lucas Maia.