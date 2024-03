Palmeiras x Botafogo: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão feminino

A equipe feminina do Palmeiras enfrenta o Botafogo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 1o horas (de Brasília), no Estádio Doutor Jayme Cintra, em Jundiaí (SP).

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva da TV Palmeiras, no Youtube.

Arbitragem

A arbitragem do jogo será composta pela árbitra Ingrede Santos e as assistentes Juliana Vicentin Esteves e Viviane Pereira Lopes.

Situação na tabela e últimos jogos

Com quatro pontos, as Palestrinas estão na sexta colocação, enquanto o Botafogo, com apenas um, na 12ª posição. O Verdão tem uma vitória contra o Flamengo e um empate com Bragantino. Enquanto as Gloriosas ficaram no empate com a Ferroviária e perderam do Grêmio.

Determinação e ponto importante fora de casa! ? Pelas lentes da TV Palmeiras/FAM, os bastidores do nosso empate com o Red Bull Bragantino estão no ar! ? ? https://t.co/jUmmEYTG7x#AvantiPalestrinas pic.twitter.com/sEtnzWeIj0 ? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) March 22, 2024

Prováveis escalações

PALMEIRAS: Amanda; Bruna Calderan, Poliana, Pati Maldaner e Juliete; Ingryd, Lais Estevam e Brena; Amanda Gutierres, Letícia e Yamila Rodríguez.



Técnica: Camilla Orlando

BOTAFOGOMichelle; Bárbara, Nalon, Karen e Chai; Jordana, Driely, Mayara Vaz; Kélen, Drika e Nathane



Técnico: Jorge Barcelos

Retrospecto

Palmeiras e Botafogo se enfrentaram uma única vez, na primeira fase do Campeonato Brasileiro feminino de 2021. Na ocasião, as Palestrinas venceram por 4 a 0, com gols de Ottilia, Ary Borges, Bia Zaneratto e Camilinha, em partida que aconteceu no Estádio Nilton Santos.