Palmeiras sofre contra o Botafogo e perde a primeira pelo Brasileiro feminino

Na manhã deste domingo, no Estádio Doutor Jayme Cintra, em Jundiaí-SP, o Palmeiras enfrentou o Botafogo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino e perdeu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Kewllen e Gabi Itacaré.

Com o resultado, o Verdão, que empatou o último confronto, ficou estacionado na sétima posição, com os mesmos quatro pontos. Assim, a equipe perdeu a oportunidade de alcançar o líder Cruzeiro, já que o time de Minas chegou aos sete pontos depois de vencer o Internacional no último sábado. No entanto, o Cabuloso ainda poderá ser ultrapassado nesta rodada. Por outro lado, o Botafogo, que tinha apenas um somado, chegou a quatro e alcançou a oitava posição.

As palestrinas voltam a campo na próxima quinta-feira, às 15 horas (de Brasília), diante do Grêmio, pela quarta rodada do Brasileiro. O Botafogo, por sua vez, encara o Real Brasília, também na quinta-feira, pelo mesmo horário.

Os gols

O primeiro saiu aos 21 da segunda etapa, com Kewllen. A atleta recebeu de Nathane dentro da área e acertou um chute no alto, sem chances para Natascha defender.

Já o segundo veio no apagar das luzes, aos 49. Gabi Itacaré aproveitou o cruzamento de Kewllen e, de voleio, fechou a conta.