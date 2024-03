Palmeiras retoma preparação com foco para a semifinal do Paulistão

O Palmeiras retomou a preparação para disputar a semifinal do Paulista na manhã deste domingo. Na Academia de Futebol, a comissão técnica liderada por Abel Ferreira realizou ajustes na equipe e promoveu um treinamento específico de finalizações.

Após ativação muscular nas dependências do centro de excelência, os jogadores de linha fizeram uma atividade técnica com objetivos específicos. Já os goleiros trabalharam com os preparadores Rogério Godoy e Thales Damasceno.

Em seguida, com os goleiros devidamente posicionados nas metas, foi realizada mais uma movimentação técnica. Na parte final da atividade, houve ainda um aprimoramento de finalizações e cruzamentos.

Os atacantes Dudu e Bruno Rodrigues e o zagueiro Gustavo Gómez, ainda sem condições de treinar com os companheiros, cumpriram os respectivos cronogramas com o Núcleo de Saúde e Performance.

Em busca do tricampeonato paulista, o elenco volta a trabalhar na manhã desta segunda-feira. Às 21h35 (de Brasília) de quinta, pela semifinal, o Palmeiras enfrenta o Novorizontino, no Allianz Parque.

O time alviverde não perde há 19 jogos, 14 de 2024 (nove vitórias e cinco empates) e cinco de 2023 (três vitórias e dois empates). É a maior sequência com Abel Ferreira, ao lado da registrada entre abril e junho de 2022 (15 vitórias e quatro empates).