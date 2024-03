Botafogo surpreende Palmeiras e soma a 1ª vitória no Brasileirão Feminino

Em partida realizada no Jaime Cintra, em Jundiaí, o Botafogo surpreendeu o time do Palmeiras e venceu por 2 a 0, pela 3ª rodada do Brasileirão Feminino.

Os gols da partida foram marcados por Kewllen e Gabi Itacaré, ambos no segundo tempo.

Essa foi a primeira vitória do Botafogo na competição nacional.

Agora, o Botafogo soma quatro pontos em três jogos e está no oitavo lugar.

O Palmeiras possui os mesmos quatro pontos, mas está em 7º na classificação geral pelos critérios de desempate.

Como foi o jogo

Muito movimentada, mas com poucas chances de gol. Os primeiros 45 minutos foram de muita entrega e discussões acaloradas.

A melhor chance do 1º tempo foi de Tainá, que quase marcou de bicicleta aos 23 minutos.

O primeiro gol do jogo só saiu aos 20 do segundo tempo. Nathane disparou pela esquerda e tocou para Kewllen, que se livrou de duas jogadoras do Palmeiras, invadiu a área e chutou no canto alto de Natascha.

O Botafogo abusou das faltas para parar o ataque palmeirense, o que enervou ainda mais o jogo.

Errando demais, principalmente nos passes, o Palmeiras teve uma última chance de empatar, nos acréscimos, mas a goleira Michelle fez grande defesa no chute de Bianca.

No lance seguinte, a goleira Natascha saiu muito mal após cruzamento de Kewllen, e Bia Itacaré só empurrou para o gol vazio.