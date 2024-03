Palmeiras averigua possível ataque cibernético e vazamento de informações confidenciais

O Palmeiras se manifestou na noite deste domingo a respeito de um possível ataque cibernético que vazou supostas informações confidenciais do clube.

Mais cedo, um perfil anônimo da rede social X (antigo Twitter) espalhou imagens do que seriam e-mails internos do Verdão, contendo supostos contratos do Palmeiras com jogadores e patrocinadores. O vazamento incluía até mesmo possíveis valores desses supostos acordos.

O Palmeiras afirmou que acionou seu departamento técnico e irá averiguar o caso. Caso confirmada a invasão ilegal, o Verdão promete adotar as medidas legais cabíveis.

Veja, na íntegra, o posicionamento do Palmeiras:

"O Palmeiras tomou conhecimento da conduta criminosa de um usuário da rede social X divulgando o que aparentam ser informações confidenciais de colaboradores e parceiros comerciais.

Os departamentos técnicos foram prontamente acionados para averiguar o ocorrido. Se houve de fato a invasão alegada, adotaremos todas as providências cabíveis"