'Nova estrela' e 'sensação adolescente': Endrick é manchete na Europa

Autor do gol da vitória do Brasil contra a Inglaterra, Endrick foi manchete em boa parte da imprensa europeia. 'Nova estrela' e 'sensação adolescente' foram alguns dos elogios à joia brasileira.

O que aconteceu

O "Daily Mirror", da Inglaterra, classificou Endrick como "a nova estrela do Brasil". A publicação ressaltou os poucos minutos que o jovem teve em campo. " A estrela adolescente teve 20 minutos para se exibir no final do segundo tempo, mas o fato de alguém tão jovem ter brilhado em tal palco [Wembley] é impressionante".

O "Daily Mail", também inglês, afirmou que a "sensação adolescente" resolveu a partida em Wembley. O jornal ainda citou o gol de Endrick como um "sinal de renascimento" do Brasil.

Mais elogios

Endrick também foi manchete na Espanha, onde vai jogar a partir de agosto. O jornal "AS" afirmou que o garoto silenciou Wembley e "desencadeou" a loucura dos torcedores brasileiros no estádio. "Primeiro gol do futuro craque brasileiro", disse a publicação.

"17 anos. Wembley. E 9 minutos em campo. Três conceitos que definem a ascensão de Endrick no futebol europeu", foi assim que o "Marca" definiu a estrela do atacante da seleção brasileira.