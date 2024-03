Lutador tem nariz desfigurado e leva nocaute na Tailândia; imagens fortes

Um soco brutal na cara rendeu um nariz quebrado e uma vitória por nocaute técnico no Thai Fight (assista abaixo).

O que aconteceu

O lutador PTT Petchrungruang acertou um uppercut no meio da guarda do adversário. O golpe derradeiro foi aplicado no segundo round do evento de kickboxing realizado em Rayong, na Tailândia.

Shayan Heydari teve o nariz quebrado, ficou desfigurado e desabou no ringue. Seu nariz começou a sangrar imediatamente e ele não conseguiu continuar, perdendo por TKO.

Veja o golpe (imagens fortes)