Jogos na capital paulista impulsionam números de sócios do Santos

O Santos vem registrando um grande aumento no número de sócios nos últimos meses. O crescimento se deve muito aos jogos que o clube está realizando na cidade de São Paulo.

A mudança de partidas para a capital está fazendo com que muitas pessoas adquiram um plano do Peixe. Isso porque, sendo sócio, o torcedor tem preferência na compra de ingressos.

Assim, o Alvinegro Praiano já registra 45 mil pessoas cadastradas no sistema Sócio Rei. A efeito de comparação, o clube encerrou 2023 com pouco mais de 33 mil sócios.

SOMOS 45 MIL! ? Atingimos o número de 45 mil sócios apaixonados pelo Peixão! Bora bater a meta de 50 mil! Acesse https://t.co/3Kkb3KDoDY e seja um Sócio Rei! pic.twitter.com/NopvjlHgEN ? Santos FC (@SantosFC) March 23, 2024

O aumento de sócios - e o consequente crescimento de arrecadação com o sistema - é um desejo do presidente Marcelo Teixeira, que promete melhoras e benefícios para os santistas associados. A meta da diretoria é ter 50 mil até o final deste ano.

Na próxima quarta-feira, o Santos encara o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena, pela semifinal do Campeonato Paulista. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos. Recentemente, o Peixe venceu o São Bernardo por 2 a 1 com mais de 50 mil pessoas no Morumbis.

Atualmente, os santistas podem escolher três planos diferentes: Silver (R$ 27,00 por mês para homens, R$ 13,50 para mulheres e R$ 9,00 para jovens (menores de 18). Gold (R$ 45,00 para homens, R$ 22,50 para mulheres e R$ 15,00 para jovens) e Black (R$ 142,00 para homens, R$ 71,00 para mulheres e R$ 47,30 para jovens).

Na compra de ingressos, os donos de cartão black tem 100% de desconto e tem prioridade máxima. Na sequência, os bilhetes são liberados para o Gold (75% de desconto) e, depois, para o Silver (50% de desconto).

Quem não é sócio não tem nenhuma prioridade. Com a grande procura para ver o Santos jogar na capital, muitas pessoas estavam ficando sem ingressos e, por isso, passaram a aderir a algum plano, elevando o número.

Marcelo Teixeira prometeu ao longo de toda sua campanha jogar mais vezes em São Paulo. E isso deve ficar ainda mais viável a partir de junho, quando o Pacaembu deve ficar pronto.

O Santos e a Concessionária Allegra Pacaembu, que administra a Mercado Livre Arena Pacaembu assinaram, na última terça-feira, uma carta de intenções entre as partes, com interesse em desenvolver projeto de parceria, para a utilização do local.

Foi criado um grupo de trabalho com representantes do Peixe e da empresa com objetivo de intensificar os contatos e trocar informações sobre a realização de jogos ao Match Day.