Jogadores da seleção e até adversário se rendem a Endrick: 'Garoto é bom'

Endrick, aos 17 anos, monopolizou os holofotes após o gol histórico em Wembley. Após a vitória do Brasil no amistoso contra a Inglaterra, jogadores da seleção e inclusive um defensor rival foram só elogios a ele.

Garoto com estrela

O capitão Danilo destacou que Endrick tem um "futuro brilhante" e que o gol é representativo do nascimento de uma nova geração. A joia palmeirense se tornou o quarto jogador mais jovem na história a marcar pelo escreve canarinho.

Futuros companheiros no Real Madrid, Vini Jr e Rodrygo não esconderam a felicidade com o feito do jovem atacante. Vini exaltou a personalidade e disse que Endrick é um "grande moleque", enquanto Rodrygo citou a importância do gol no início da trajetória da promessa na seleção.

Endrick comemora após marcar seu primeiro gol pelo Brasil, no amistoso contra a Inglaterra Imagem: Catherine Ivill/Getty

Paquetá respondeu que Endrick tem estrela e se rendeu: 'Garoto é bom'. Já o pentacampeão Gilberto Silva, que acompanha a delegação na viagem à Europa, opinou que a atuação do camisa 21 prova a qualidade do jogador brasileiro.

O zagueiro inglês Joe Gomez, por sua vez, afirmou que conhecia o "grande talento" do jovem que se tornou algoz. O defensor do Liverpool entrou no segundo tempo, assim como Endrick, e viu de campo a joia brasileira decretar a vitória em Wembley.

O técnico Dorival Jr também não escondeu seu entusiasmo com o jogador. O comandante afirmou que Endrick será uma das "grandes sensações" do futebol internacional.

O que eles disseram sobre Endrick

Não consigo nem imaginar o que está passando na cabeça dele hoje. Aos 17 anos, fazer o gol, acho que é muito representativo que ele tenha feito o gol justamente nesse jogo, demonstra talvez o nascimento de uma nova geração que possa tomar conta daquilo que é a responsabilidade de representar a seleção. Tem um caminho longo, mas espero que um futuro brilhante pela frente. Danilo

Muito emocionado por ele, é a realização de um sonho de criança. Fico muito feliz, ainda bem que em pouco tempo ele vai vir jogar com a gente, é uma alegria tremenda. Além de companheiro, é um amigo, tento cuidar dele. Minha conversa com ele é dar maior liberdade para evoluir, escutar pessoas que passaram por diversas experiências. Espero que possa seguir evoluindo ao máximo, que todo mundo possa torcer por ele. É um grande moleque. Vinicius Jr

Muito feliz que vai ser meu companheiro no futuro, que é agora na seleção. A gente já teve nosso começo na seleção, sabe como é difícil, como é importante fazer gol. Sabemos da responsabilidade, mesmo ele sendo muito novo. Sabemos que podemos contar com ele, logo, logo está chegando lá. Rodrygo

Endrick tem estrela? Muito, o garoto é bom. Lucas Paquetá

É um grande talento, a qualidade fala por si só. Joe Gomez, zagueiro da Inglaterra

Mostra capacidade do jogador brasileiro, do nosso futebol. Temos que valorizar o que temos, nem sempre conseguimos enxergar, mas mostrou que temos muito talento ainda. Gilberto Silva, na zona mista

O tempo vai mostrar. Acredito que, se não mudar essa postura, com certeza será um nome muito importante do futebol brasileiro e mundial. Temos que ter tranquilidade com garoto ainda jovem, praticamente iniciando e talvez acelerando um pouco a formação. Podem esperar, fatalmente será uma das grandes sensações. Vamos aguardar e dar tempo para se completar como profissional. É um jogador protagonista em sua equipe, tem algo diferenciado com tão pouca idade

Dorival Júnior