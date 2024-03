Itália marca golaço, segura pressão e vence Equador em amistoso

No amistoso realizado em Nova Jersey, nos Estados Unidos, a Itália balançou a rede logo nos primeiros minutos, se segurou na defesa e garantiu a vitória por 2 a 0 diante do Equador.

Os gols do jogo foram marcados por Pellegrini e Barella. Os italianos escalaram time reserva no amistoso e tiveram que segurar a pressão equatoriana.

Com a vitória, a Itália manteve a invencibilidade contra o Equador. Ao longo da história, as seleções se enfrentaram três vezes, com duas vitórias italianas e um empate.

Em campo, Jorginho foi escalado como titular e teve participação discreta ao longo da partida. No duelo contra a Venezuela, o meio-campista deu assistência para o segundo gol de Retegui.

Agora, a Itália volta a campo apenas no dia 4 de junho, quando enfrenta a Turquia em amistoso antes da Eurocopa. Já o Equador tem compromisso marcado para 26 de junho. A seleção encara a Venezuela na estreia da Copa América.

Como foi o jogo

Golaço relâmpago e amistoso 'pegado'! Logo aos dois minutos, Dimarco cobrou falta e mandou na barreira. No rebote, Lorenzo Pellegrini chutou forte de fora da área e acertou a gaveta para abrir o placar. Em busca do empate, o Equador apostou em jogo 'pegado' e com entradas mais duras.

Itália burocrática! Com a vantagem no placar, os italianos adotaram ritmo lento e sem grandes emoções. Apenas aos 15 minutos, Burrai foi exigido e evitou o segundo gol europeu. Depois do lance, o Equador criou mais chances, mas pecou na pontaria. Estupiñan e Plata tiveram oportunidades e chutaram para fora na primeira etapa.

Equador na pressão! Os primeiros minutos da etapa final até tiveram a Itália no campo de ataque. Aos quatro minutos, Raspadori finalizou e parou na defesa de Burrai. Depois do lance só deu Equador. Aos seis, Alan Franco levou perigo. Já aos 22, Plata chutou, mas Vicario defendeu.

Estacionou o ônibus! Com a forte pressão, os italianos recuaram e se defenderam bem. A Itália apostou na forte marcação e teve sucesso diante da falta de pontaria do Equador. Para completar, Barella ainda ampliou de cavadinha em belo contra-ataque para garantir a vitória italiana.

