Grêmio segura reação do Fluminense e vence no Brasileiro feminino

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Grêmio venceu o Fluminense por 3 a 2, hoje (24), em Eldorado do Sul, e assumiu a terceira colocação do Brasileiro feminino — está atrás de Cruzeiro e Corinthians.

A equipe da casa abriu boa vantagem no primeiro tempo, com Caty, Dayana Rodríguez e Cássia, mas viu as cariocas reagirem. Após o intervalo, Gislaine e Annaysa balançaram a rede, mas as comandadas da técnica Thaissan Passos seguraram o triunfo.

Com o resultado, o Grêmio chegou a seis pontos — foi a segunda vitória consecutiva —, enquanto o time das Laranjeiras permanece com quatro, na sexta colocação.

Na próxima rodada, as gaúchas recebem o Palmeiras, na quinta-feira. O Fluminense enfrenta o São Paulo, no Luso Brasileiro, na sexta-feira.