F1: Verstappen quebra, e Sainz vence em dobradinha da Ferrari na Austrália

Carlos Sainz Jr., da Ferrari, aproveitou os problemas no carro de Max Verstappen, da Red Bull, e dominou a corrida no Circuito de Albert Park para vencer o GP da Austrália.

O que aconteceu

Charles Leclerc, em segundo, completou a dobradinha da Ferrari em Melbourne. Lando Norris, da McLaren, completou o pódio, na terceira posição.

Carlos Sainz Jr., que largou em segundo, já havia ultrapassado Verstappen antes de o holandês abandonar. O espanhol assumiu a liderança na segunda volta e o tricampeão mundial deixou a pista na volta 4.

Dois anos sem abandonar uma corrida. A última vez em que Max Verstappen abandonou uma prova por um problema no carro foi em 2022, justamente em Melbourne.

A Fórmula 1 volta daqui a duas semanas. A próxima corrida é o GP do Japão, no Circuito de Suzuka, marcada para o dia 7 de abril (domingo), às 2h (de Brasília)

Como foi a corrida

Homenagem a Ayrton Senna. Um helicóptero com as cores do capacete do ex-piloto brasileiro sobrevoou o circuito de Albert Park. Se fosse vivo, Senna completaria 64 anos nesta semana (21 de março). Além disso, no dia 24 de março de 1991, ele venceu o GP de Interlagos pela primeira vez.

O GP da Austrália presta linda homenagem a Ayrton Senna, que completaria 64 anos no dia 21 de março. Foi, inclusive, no GP da Austrália que o brasileiro conquistou sua última vitória na F1, em 1993#SennaSempre #F1naBand pic.twitter.com/t4q4jCkBUn -- Esporte Na Band (@esportenaband) March 24, 2024

Carlos Sainz Jr. assumiu a liderança no início. Os cinco primeiros colocados não perderam posições logo na largada, mas o piloto espanhol da Ferrari, que fez o segundo melhor tempo na classificação, não esperou a segunda volta terminar para ultrapassar Max Verstappen e assumir a liderança

Max Verstappen saiu da corrida na terceira volta. O piloto holandês abandonou a prova depois de um problema no pneu direito traseiro, que pegou fogo. Ele levou sua Red Bull aos boxes com muita fumaça.

Max Verstappen, da Red Bull, abandonou a prova antes da quinta volta no GP da Austrália Imagem: Scott Barbour / POOL / AFP

Carlos Sainz Jr. abriu vantagem de sete segundos na volta 14. O piloto espanhol da Ferrari segurou bem a liderança após chegar à ponta no início e logo abriu uma grande vantagem. Antes de ir para os boxes, ele tinha mais de sete segundos de distância sobre o então segundo colocado, Lando Norris, da McLaren.

Lewis Hamilton abandonou a prova na volta 17. Em um dia ruim para os campeões mundiais, Hamilton viu sua Mercedes parar, e conseguiu guiá-la até um ponto fora da pista antes de deixar a corrida.

Ferrari ficou nas primeiras posições após paradas. Depois que todos os carros pararam pelo menos uma vez, perto da volta 20, Charles Leclerc assumiu a segunda posição, de onde não saiu mais (a não ser nos momentos de pit stop).

George Russel bateu na última volta. O piloto da Mercedes se chocou com o muro e a corrida terminou com o safety car virtual.

Charles Leclerc, da Ferrari, durante o GP da Austrália de F1 Imagem: William West/AFP

Classificação do Mundial de Pilotos

Mesmo sem pontuar hoje, Max Verstappen segue na liderança do Campeonato Mundial, com 51 pontos. O holandês venceu as duas primeiras provas do ano.

Com a vitória, Carlos Sainz Jr. chegou a 30 pontos, assumindo a quarta colocação no Mundial de Pilotos. Charles Leclerc, agora com 47 pontos, assumiu a vice-liderança, seguido de perto por Sergio Pérez, da Red Bull, que soma 46.

Veja a classificação do GP da Austrália: