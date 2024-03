F1: Sainz destaca superação física para vitória após apendicite

Carlos Sainz Jr. venceu o GP da Austrália hoje (24) apenas duas semanas após desfalcar a Ferrari no GP da Arábia Saudita por conta de uma apendicite e ser submetido a uma cirurgia.

O que aconteceu

O piloto espanhol disse que ainda não está 100% recuperado. Sainz disse, após a vitória, que "ainda está meio duro" e avaliou que completar a corrida foi um desafio fisicamente.

Sainz notou problema com Verstappen assim que ultrapassou o tricampeão. O piloto espanhol disse que, após completar a manobra que o colocou na primeira posição, viu que algo estava errado com o holandês, que não conseguiu acompanhar a Ferrari.

A vitória de Sainz o colocou na quarta posição do Mundial de Pilotos. Ele chegou a 40 pontos, apenas 11 a menos que o líder Verstappen. Leclerc, da Ferrari, com 47, e Pérez, da Red Bull, com 36 estão entre eles.