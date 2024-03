Endrick conta resenha com Bellingham no Real: 'Me chamou de superestrela'

O Palmeiras publicou um vídeo em seu canal no Youtube em que Endrick conta como foi a resenha com as estrelas do Real Madrid quando ele visitou seu futuro clube. O craque brasileiro ganhou as manchetes do mundo após marcar o gol da vitória do Brasil sobre a Inglaterra e fazer história em Wembley.

O que aconteceu

Endrick disse que ficou surpreso com a recepção de Bellingham, que o chamou de "superestrela". Ontem (23), após o apito final, os dois se cumprimentaram e se abraçaram no gramado do Wembley. Depois, no corredor dos vestiários, eles trocaram camisas (veja abaixo).

O atacante de 17 anos contou que o zagueiro Rudiger elogiou suas pernas: "Ele falou que eram grandes". Na visita ao Real no fim do ano passado, Endrick foi acompanhado por Rodrygo e conheceu outras estrelas da companhia merengue, como o goleiro Courtois.

Contra a Inglaterra, Endrick saiu do banco e precisou de poucos minutos para fazer o gol da vitória do Brasil sobre Bellingham & Cia. Ele se tornou o jogador mais jovem da história a marcar em Wembley e o quarto mais novo a balançar as redes pela seleção brasileira — só atrás de Pelé, Edu e Ronaldo.

O que disse Endrick

Teve uma coisa engraçada. O Ruddiger viu minhas pernas e falou que eram grandes. Eu até vi outro dia, fala um jogador e você diz o que lembra dele, quando falou Endrick, ele falou 'legs', que são as pernas.

O Bellingham me chamou de 'superstar'. Perguntou: 'how are you, superstar?' [como você está, superestrela?, na tradução do inglês]. Aí depois fui ver o vídeo, ele falou isso mesmo. E falei com o Courtois, que estava tratando. O Rodrygo que estava me apresentando, o Vini estava machucado e não estava lá.

Saber que os caras me reconheceram, que estão me olhando, estão me vendo, é muito bom. Endrick, à TV Palmeiras

Veja troca de camisas entre Endrick e Bellingham