Emprestado ao Barcelona, Cancelo critica City e Guardiola: "Mentiras foram contadas!"

O lateral João Cancelo, atualmente emprestado pelo Manchester City ao Barcelona, fez fortes críticas ao clube inglês e ao técnico Pep Guardiola e explicou detalhes de sua saída da equipe, em 2022. Ele acabou cedido ao Bayern de Munique e, entre os motivos indicados pelo treinador para a negociação, estavam supostos problemas de relacionamento com companheiros Aké e Rico Lewis.

"Mentiras foram contadas! Nunca fui um mau companheiro de equipe para Rico ou Aké e você pode perguntar a eles. Não tenho nenhum complexo de superioridade ou inferioridade em relação a eles, mas essa é a opinião do treinador", disse João Cancelo em entrevista para ao jornal português A Bola.

"Fiquei triste, porque não é verdade. Acho que o Manchester City foi um pouco ingrato comigo quando me disseram isso, porque fui um jogador muito importante nos anos em que estive lá. Nunca falhei no meu compromisso com o clube, com a torcida e sempre dei tudo de mim. Lembro de um momento em que fui assaltado e agredido e no dia seguinte estava jogando no Emirates contra o Arsenal", disse.

Cancelo chegou ao Manchester em 2019 e foi campeão do Campeonatos Inglês em 2021 e 2022. Ele também esteve no elenco que conquistou a Liga dos Campeões e a Premier League de 2023, mas deixou o time no meio da temporada. Ao falar sobre sua saída, o português disse que as pessoas tendem a acreditar mais em Guardiola do que nele.

"As pessoas só vão se lembrar disso, porque Guardiola tem muito mais força do que eu quando diz alguma coisa e eu prefiro estar na minha. Prefiro saber que estou dizendo verdade. Me sinto realizado com aquilo que fiz. Sou uma pessoa transparente, nunca menti. A vida segue e desejo que corra tudo bem a eles, porque, enquanto lá estive, desfrutei do meu futebol e do clube", declarou.