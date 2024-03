Em alta com António Oliveira, Yuri Alberto se destaca sob o comando de técnico portugueses no Corinthians

Yuri Alberto vive um momento especial no Corinthians. Após um início de temporada em que parecia não conseguir reencontrar seu bom futebol, o centroavante corintiano recuperou a boa forma com a chegada do técnico António Oliveira e vem dando alegrias para a Fiel Torcida.

O camisa 9 se reencontrou no clube neste início de temporada e tem sido protagonista no ataque da equipe. Contudo, esta não é a primeira vez que Yuri se dá bem sob o comando de um treinador português. O atacante tem boa experiência com um comandante de Portugal no Timão e vem se dando bem com outro neste ano.

Quando Yuri Alberto chegou ao Corinthians em junho de 2022, inicialmente por empréstimo, um português era o técnico do time. Vítor Pereira, hoje comandante do Al-Shabab (Árabia Saudita), conseguiu extrair uma ótima versão do centroavante do Alvinegro paulista.

Sob o comando do ex-treinador corintiano, foram 28 partidas, sendo 23 delas como titular. Até o fim da passagem do português, o camisa 9 balançou as redes dez vezes e ainda distribuiu duas assistências, com 12 participações em gols.

Foi justamente com Vítor Pereira que o jogador teve uma de suas noites mais brilhantes com o Corinthians. No duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil daquele ano, Yuri Alberto, com cerca de um mês de clube, fez um hat-trick na Neo Química Arena e ajudou o Timão a se classificar às semifinais.

Um ano depois, o atleta voltou a trabalhar com um português e vem se recuperando desde a chegada de António Oliveira. O camisa 9 começou a temporada sem conseguir render com Mano Menezes, já que muitas vezes tinha como função atuar como um pivô. Foi fazer seu primeiro gol apenas na quinta rodada do Paulistão, na derrota por 3 a 1 para o Novorizontino.

O atleta, inclusive, até chegou a ser questionado por Mano Menezes na terceira rodada do Estadual, em duelo contra o São Bernardo no Estádio 1º de Maio. O ex-treinador alvinegro perguntou se Yuri era "burro" após o atacante chegar atrasado em uma disputa e cometer uma falta.

No entanto, com a chegada de António, o centroavante corintiano recuperou a confiança e voltou a mostrar sua melhor versão. Foram cinco gols nos seis jogos em que atuou com o treinador à beira do gramado. No total, o centroavante disputou 12 jogos e foi às redes seis vezes - cinco delas com o português no comando.

No geral, de acordo com dados do Sofascore, Yuri Alberto fez 34 partidas sob o comando de treinadores portugueses no Corinthians, com 16 gols marcados e duas assistências. O centroavante precisa de 147 minutos para participar de um gol e tem uma taxa impressionante de 75% de conversão de chances claras - fez 12 gols em 16 tentativas.

Ainda segundo a plataforma de estatísticas, Yuri finalizou em direção ao gol 35 vezes e sofreu 50 faltas com técnicos de Portugal no Timão. A melhora no desempenho em 2024 passa muito por António Oliveira, que ajudou o camisa 9 a recuperar a confiança e se isolar na artilharia alvinegra deste ano.

Agora, cabe a Yuri Alberto manter o bom nível e seguir fazendo gols. Com o centroavante à disposição, o Corinthians volta a disputar uma partida oficial no dia 2 de abril contra o Racing-URU, às 21h30 (de Brasília), pela estreia na Copa Sul-Americana. Antes disso, porém, tem um compromisso amistoso contra o Londrina nesta quarta-feira (27), às 20h, em Cascavel (PR).