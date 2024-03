CRB empata com Náutico e perde a ponta do grupo da Copa do Nordeste

Neste domingo, o CRB e o Náutico ficaram no empate por 1 a 1, no Aflitos, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. Os visitantes perderam a liderança do Grupo A do torneio regional.

Com sete pontos, os donos da casa estão na quarta colocação do Grupo B. O time de Alagoas, por sua vez, está na vice-liderança, com 12, dois a menos que o Sport.

Pela oitava e última rodada da Copa do Nordeste, o Náutico duela contra o América-RN às 21h30 (de Brasília), na Arena das Dunas. Já o CRB encara o Altos na mesma data e horário, no Estádio Rei Pelé.

Fim de jogo nos Aflitos. O Náutico recebeu o CRB pela 7ª rodada da Copa do Nordeste e empatou por 1×1. O gol do Timbu foi marcado pelo atacante Paulo Sérgio. pic.twitter.com/yywjtgeQQ4 ? Náutico (@nauticope) March 24, 2024

O jogo

Logo no começo da partida, o Náutico quase marcou: Sousa girou e finalizou do lado direito de Matheus Albino. Pouco tempo depois, o CRB respondeu, com Anselmo Ramon acertou a trave.

Já no fim da primeira etapa, Paulo Sérgio arrematou, mas parou no goleiro dos visitantes. Nos acréscimos, ambos times levaram perigo, mas pararam nos arqueiros.

Aos 46 minutos, Gegê aproveitou recuou errado de Luiz e tocou na saída de Wagner para fazer 1 a 0 para o CRB.

Aos 11? do segundo tempo, o Náutico deixou tudo igual, quando Paulo Sérgio deixou tudo igual. Pouco depois, Hereda acertou a trave e quase colocou os visitantes na frente.

Nos acréscimos, o camisa 32 do CRB foi expulso. O placar, entretanto, permaneceu o mesmo: empate por 1 a 1.

Veja outros resultados deste domingo de Copa do Nordeste:

Bahia 1 x 0 Maranhão



Itabaiana 0 x 1 Botafogo-PB



Treze 0 x 1 Ceará



Juazeirense 4 x 1 Ríver-PI