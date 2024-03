Coritiba fica no empate contra o Maringá e é eliminado na semifinal do Paranaense

Neste domingo, o Coritiba recebeu o Maringá, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paranaense. A partida terminou empatada em 0 a 0 e, com a vitória por 2 a 0 no jogo de ida, o time visitante avança à decisão do Estadual.

Com isso, o Maringá espera a definição do segundo finalista. Na outra semifinal, o Athletico-PR derrotou o Operário-PR por 2 a 1 no primeiro jogo. A partida de volta será nesta quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), na Arena da Baixada.

2ºT | ? 53min: ACABOOOOOOOOOOOU ESTAMOOOOOOOOOOOOOOOOOS NA FINAL DO CAMPEONATO PARANAENSEEEEEEEEE! EU TE AMO PRA VIDA INTEIRA, MARINGÁ FUTEBOL CLUBE! #CFCxMFC | 0x0#CampeonatoParanaense #maringafc#futebol ? Maringá F.C (@maringafc) March 24, 2024

As finais do Paranaense ainda não têm datas definidas. Já o Coritiba volta a campo apenas no dia 20 de abril, pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, contra a Ponte Preta, às 15 horas.

Aos 37 minutos da etapa complementar, o zagueiro Vilar recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso no Couto Pereira, deixando o Maringá com 10 em campo. Apesar da superioridade numérica, o Coritiba não conseguiu movimentar o marcador e acabou eliminado.