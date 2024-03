Corinthians ganha folga e se reapresenta nesta segunda-feira para seguir preparação para a temporada

Após fechar mais uma semana de treinos da intertemporada, o elenco do Corinthians ganhou folga neste domingo. Agora, os jogadores corintianos se reapresentarão no CT Dr. Joaquim Grava nesta segunda-feira para seguir com a preparação para as próximas competições.

O Timão voltará a disputar uma partida oficial no início de próximo mês. A equipe está no Grupo F da Copa Sul-Americana e fará sua estreia na competição contra o Racing-URU no dia 2 de abril, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu.

O Alvinegro terá tempo para se preparar para o confronto. Esta semana, por exemplo, reservou atividades intensas e teria, inclusive, um jogo-treino contra o Santos. No entanto, o duelo acabou sendo cancelado, pois a delegação corintiana ficou presa no trânsito devido a um acidente na Rodovia Anchieta, o que impossibilitou a descida da serra.

Agora, o Corinthians ajustará os detalhes para um amistoso contra o Londrina, que faz parte do cronograma de preparação da equipe nesta intertemporada. A bola rola nesta quarta-feira, às 20 horas, no Estádio Olímpico Regional Jacy Miguel Scanagatta, em Cascavel (PR).

Nos últimos treinos, o técnico António Oliveira tem sofrido com alguns desfalques. O zagueiro Félix Torres (Equador) e o atacante Romero (Paraguai) foram convocados por suas respectivas seleções para a data Fifa e continuam longe dos trabalhos alvinegros.

Já Maycon segue fora de combate devido a uma lesão muscular na coxa. O clube não divulgou novos detalhes sobre as situações de Fausto Vera, Diego Palacios e Igor Coronado.

O elenco corintiano terá mais oito dias de preparação até voltar à disputa de uma competição oficial. Eliminado precocemente do Campeonato Paulista, a equipe vai em busca de um melhor desempenho nos próximos três torneios - Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro.