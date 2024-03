Corinthians divulga abertura da venda de ingressos para amistoso contra o Londrina; veja detalhes

Na manhã deste domingo, o Corinthians divulgou a abertura da venda de ingressos para o amistoso diante do Londrina, que faz parte da preparação da equipe para a sequência da temporada. A bola rola nesta quarta-feira (27), às 20 horas (de Brasília), no Estádio Olímpico Regional Jacy Miguel Scanagatta, em Cascavel (PR).

Como o amistoso não será disputado na Neo Química Arena, quem ficou responsável pela comercialização das entradas foi o Londrina. Os torcedores que tiverem interesse em adquirir ingressos devem comprá-los através do site ingressonacional.com.br.

Desse modo, a venda de ingressos foi disponibilizada diretamente para o público geral, sem as prioridades usuais do programa Fiel Torcedor. Torcedores do Londrina também podem comprar seus bilhetes normalmente.

INGRESSOS PARA O AMISTOSO DO TIMÃO! ?? Os ingressos para a partida entre Londrina e Corinthians, que será disputada na próxima quarta-feira (27), às 20h, no Estádio Olímpico Regional Jacy Miguel Scanagatta já estão disponíveis! ? Acesse o https://t.co/JBSroVOlTO e garanta o... pic.twitter.com/fXqH9tkybX ? Corinthians (@Corinthians) March 24, 2024

Quanto aos preços, quatro setores estarão disponíveis para compra. As seções mais baratas são as arquibancadas B e a D, com ingressos que custam R$ 140,00 (inteira). Já o mais caro é o setor A, da arquibancada coberta, que está saindo por R$ 320,00 (inteira).

O confronto terá também a disponibilização de meia-entrada e também de ingressos solidários. Para validar os bilhetes, é obrigatório a apresentação de um documento que comprove o direito ao benefício da meia ou a doação de 1kg de alimento.

Depois do amistoso, o Corinthians voltará a disputar uma partida oficial neste início de abril. O Timão encara o Racing-URU pela estreia na Copa Sul-Americana no dia 2, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Confira os preços dos ingressos para o amistoso:

Setor A - Arquibancada Coberta

Inteira: R$ 320,00

Meia-entrada e ingresso solidário: R$ 160,00

Setor B - Arquibancada

Inteira: R$ 140,00

Meia-entrada e ingresso solidário: R$ 70,00

Setor C - Arquibancada

Inteira: R$ 180,00

Meia-entrada e ingresso solidário: R$ 90,00

Setor D - Arquibancada

Inteira: R$ 140,00

Meia-entrada e ingresso solidário: R$ 70,00