Com Félix Torres como titular, Equador perde para a Itália em amistoso

Neste domingo, a Itália derrotou o Equador em amistoso disputado na Red Bull Arena, nos Estados Unidos. Com o zagueiro Félix Torres, do Corinthians, como titular, a seleção sul-americana perdeu por 2 a 0.

A Itália, assim, encerra a data Fifa com duas vitórias, já que derrotou a Venezuela por 2 a 1 na última semana. O Equador, por sua vez, bateu a Guatemala por 2 a 0 antes da derrota contra os europeus.

Antes de estrear no Grupo B da Eurocopa, a Itália ainda fará mais dois amistosos, em junho: contra a Turquia, no Estádio Renato Dall'Ara, e contra a Bósnia e Herzegovina, no Estádio Carlo Castellani.

Já o próximo jogo do Equador será a estreia pela Copa América, diante da Venezuela, também em junho, no Levi's Stadium. A seleção está no Grupo B ao lado de Jamaica e México, além da Venezuela.

Logo aos 2 minutos de jogo neste domingo, em cobrança de falta, Dimarco carimbou a barreira e, no rebote, Pellegrini bateu de primeira para abrir o placar. Aos 49 do segundo tempo, em contra-ataque, Orsolini lançou Barella, que definiu de cavadinha, na saída do goleiro.