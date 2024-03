Com a vitória no amistoso, Brasil chega a 58% de aproveitamento diante da Inglaterra na história

Com a vitória por 1 a 0 no amistoso diante da Inglaterra no último sábado, o Brasil chegou a 58% de aproveitamento diante dos ingleses ao longo da história, com apenas um revés nos últimos 12 confrontos.

Ao todo, segundo o Sofascore, foram 27 duelos, com 12 vitórias, 11 empates e apenas quatro derrotas. Além disso, a pentacampeã, que completou o segundo jogo consecutivo contra os ingleses sem ser vazada, marcou 35 gols e sofreu apenas 23.

Seleção Brasileira enfrentando a Inglaterra na história: ?? 27 jogos

? 12 vitórias

?? 11 empates

? 4 derrotas (!)

? 58.0% aproveitamento

?? 35 gols marcados

? 23 gols sofridos (!) ??? pic.twitter.com/JwaNsne5Gt ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) March 23, 2024

Por fim, o Brasil chegou ao terceiro jogo sem perder diante da campeã mundial de 1966 (dois empates e um triunfo).

A Seleção Brasileira retorna aos gramados na próxima terça-feira, às 17h30 (de Brasília), diante da Espanha, no Estádio Santiago Bernabéu. Pelo lado da Inglaterra, o elenco também entra em campo na terça. No entanto, por sua vez, contra a Bélgica, às 16h45 (de Brasília), novamente em Wembley. Ambas as partidas são amistosas.