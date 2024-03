Ceará vence o Treze-PB e assume vice-liderança do Grupo A na Copa do Nordeste

O Ceará derrotou o Treze-PB na tarde deste domingo, por 1 a 0, no Estádio Amigão, e voltou à zona de classificação à próxima fase da Copa do Nordeste. O único gol da partida foi marcado por David Ricardo.

Com o resultado, o Vozão assumiu o segundo lugar do Grupo A da competição, com 12 pontos conquistados, atrás só do líder Sport, com 14. Os quatro primeiros de cada chave avançam ao mata-mata do torneio regional.

Do outro lado, o Treze fica estacionado na quinta posição do Grupo B, com os mesmos seis pontos. A equipe perdeu a oportunidade de entrar na zona de classificação da chave.

Já de olho na final do Cearense, o Vovô volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Itabaiana, pela rodada final da primeira fase da Copa do Nordeste. O jogo está agendado para 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão. Já o primeiro duelo pela decisão estadual, contra o Fortaleza, ocorre no próximo sábado.

O Treze, por sua vez, vai em busca da classificação no Nordestão diante do Vitória, no Barradão. O jogo também será disputado na quarta, no mesmo horário. O time ainda joga a semifinal do Paraibano, contra o Sousa, no domingo.