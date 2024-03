Como é a 'rotina de atleta' dos cavalos que poderão estar nas Olimpíadas

Fisioterapia, quiropraxia, hidroesteira e acupuntura. Estes são apenas alguns dos serviços à disposição dos cavalos atletas que poderão representar o Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024. Acompanhados desde a concepção, estes animais contam com o acompanhamento nutricional individualizado e até "visto" para viajar de avião.

Você imagina um atleta humano, qualquer que seja, todos eles têm fisioterapeuta, máquinas para ajudá-los, [fazem] exercício funcional, acupuntura. Tudo isso você pode transferir para o cavalo. Rogério Saito, veterinário da equipe brasileira de salto

O mesmo princípio da máquina que você usa para o ser humano, você usa para cavalo. Acupuntura, mesma coisa. Hidroesteira, tem para cavalo. Spa, gelado, a gente faz para cavalo. Quiropraxia, fazemos em cavalo. Osteopatia, fazemos em cavalo. Terapia manual também se usa para cavalo. Os cavalos são tão bem tratados quanto os atletas humanos.

Exercícios, alimentação e prevenção de lesões

"O cavalo atleta sai da cocheira seis ou sete dias [em uma semana] para fazer algum exercício. Em 90% das vezes, ele sai em sete dias. [...] O que é sair da cocheira? É trabalhar, passear, ir para a esteira, fazer um exercício na guia, é fazer algum tipo de exercício, seja ele mais leve ou mais árduo."

E os cavalos contam com uma equipe especializada para seguirem saudáveis e prontos para grandes competições. Para "compensar" o gasto de energia e desgaste muscular, os animais contam com fisioterapeutas, acompanhamento nutricional, recuperação muscular, de tendões, ligamentar, articular, além do olhar atento do cavaleiro e do tratador.

A parte nutricional talvez seja uma das partes mais importantes para o cavalo de esporte. Cada atleta tem a sua programação nutricional individual. Tem cavalos que têm um temperamento um pouco mais explosivo, outros um pouco mais calmo, outros um pouco mais energético, mais ansioso. Então, você tem que saber lidar com isso. E a gente sabe que, pela nutrição, é possível ajudar nesta parte de caráter.

Rogério explica que este acompanhamento não muda o temperamento do cavalo, mas ajuda a balancear. Além das características dos animais, eles levam em conta o desgaste físico e mental.

Quando os cavalos iniciam no esporte?

Rodrigo Pessoa, do Brasil, no segundo dia de hipismo por equipes na categoria saltos do Pan 2023 Imagem: Miriam Jeske/COB

Não há uma idade exata para os cavalos se tornarem esportistas. Cada categoria do hipismo tem uma faixa etária, tanto para início da doma quanto para os trabalhos com o esporte. No salto, por exemplo, um cavalo chega na alta performance, geralmente, com oito a 11 anos de idade, permanecendo, em média, até os 15.

Os cavalos também são acompanhados desde a concepção e "escolha" dos pais. Após o nascimento, recebem cuidados veterinários, nutricionais, de ferrageamento para crescerem saudáveis e depois serem domados e direcionados aos cavaleiros.

Os animais são domados com três ou quatro anos. [...] A partir daí, a gente vai saber, junto com o criador, com o proprietário e com o cavaleiro, quais são os possíveis potenciais a chegar numa prova mais importante.

Como chegar a Paris?

Os cavalos são transportados em caminhões ou aviões. Eles estão localizados no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa.

Os cavalos de caminhão, eles são super acostumados a andar de caminhão. A refrigeração é feita através de janelas, que nos próprios caminhões têm as janelas, ou ela é feita através de ar-condicionado. A gente prepara o solo do caminhão com uma serragem, que é como se fosse a cama dos cavalos. E por baixo normalmente tem uma borracha também.

A viagem de avião é um pouco diferente. Primeiro, tem todo um esquema da viagem em si, em termos de papéis, vacinação, em termos de algumas doenças que existem entre um país. O despachante faz toda a parte burocrática, e existe a parte veterinária, que é onde eu vou fazer a coleta do sangue para fazer análise de algumas doenças.

Os cavalos têm que chegar horas antes, ou muitas vezes um dia antes. Eles entram no avião através de contêineres [que comportam dois ou três cavalos]. Durante a viagem, eu alimento o cavalo, troco a água, desço para ver o cavalo a cada tantas horas.

Uma vez no destino final, o cavalo é avaliado e se há a necessidade de alguma atividade ou procedimento. A definição do time brasileiro que representará o país nas Olimpíadas de Paris acontecerá apenas em julho. O prazo final para a definição das equipes é 8 de julho de 2024.