Caso Dimas: Laudo mostra que não houve violência em morte de jovem, diz TV

Laudos da Polícia Científica de São Paulo constataram que não houve violência na morte da jovem Livia, e que nem ela nem o jogador Dimas usaram drogas ou bebidas alcoólicas. Os documentos, concluídos nesta semana, foram obtidos pelo Fantástico, da TV Globo.

O que aconteceu

O laudo aponta que não havia fratura nem sinais letais de violência em Livia. Além disso, não foi encontrado esperma do atleta no corpo dela, o que confirma que houve uso de camisinha na relação sexual.

Livia teve uma ruptura de 5 cm de extensão na escavação retouterina — região genital localizada entre o útero e o reto. A lesão foi causada por um "objeto contundente", que não foi especificado.

Especialistas ouvidos pelo Fantástico disseram que ela morreu de hemorragia e explicaram o caso. Eles comentaram que o pênis de Dimas pode ter causado a ruptura, mas que o caso é raro.

Teria hematoma ou outro machucado se fosse sexo forçado, violência sexual, e em outra parte do corpo também. Ela teve uma hemorragia, tanto na parte interna quanto externa. O pênis pode ter levado a essa lesão, o caso dela foi uma fatalidade pelo o que está parecendo pela parte anatômica. Em qualquer caso de sangramento, o tempo faz diferença. Fabiene Vale, da Federação brasileira Assoc. ginecologia e Obstetrícia

A causa da morte foi, na verdade, uma hemorragia aguda com choque hemorrágico. Muitas vezes isso pode ocorrer sem muita dor, e provavelmente só teve início a queixa com os sintomas já de choque: tontura, taquicardia, perda de consciência. [O objeto contundente foi] Especificamente o pênis contra o fundo do saco vaginal. Jairo Iavelberg, médico ginecologista e perito judicial

O advogado de Dimas afirmou que o jogador foi "testemunha de uma fatalidade". "Os laudos deixam claro que houve consentimento e que não houve violência. É um absurdo espremer para tentar buscar algo criminal contra Dimas", frisou Tiago Lenoir.

Etapas do atendimento

A TV Globo também teve acesso ao depoimento da médica do Samu que atendeu o caso. A profissional disse à polícia que a ambulância não conseguiu entrar no condomínio porque era mais alta que a cobertura do estacionamento e que a equipe andou cerca de 100m até o prédio do jogador até subir ao oitavo andar.

Ela disse que encontrou Dimas fazendo massagem cardíaca em Lívia e falando com um atendente do Samu quando eles entraram no apartamento. A médica complementou que, a partir de então, eles assumiram a emergência, e que não foi necessária fazer uma contenção porque a jovem não apresentava sangramento ativo em nenhuma parte do corpo.

Imagens de câmeras de segurança mostram que um dos socorristas retornou à ambulância para pegar um equipamento. O objeto em questão seria um reanimador manual, usado em casos de insuficiência respiratória, porque o que eles haviam levado não estava "funcionando bem".

Foram 51 minutos do pedido de socorro até a chegada de Livia ao hospital. Ela teve duas paradas cardiorrespiratórias no apartamento, antes de ser removida do local, e depois outras duas antes de morrer. O caso está sendo investigado como morte suspeita e as autoridades ainda aguardam relatórios médicos para verificar se a vítima tinha alguma doença

A defesa de Dimas criticou a demora no atendimento. "Tempo foi fundamental para a evolução do óbito, demorou demais. Será que o Samu está preparado para atendimento obstetrício?", indagou Lenoir.

A Prefeitura de São Paulo se pronunciou sobre o caso. O órgão informou que a ambulância chegou à portaria em 11 minutos após receber o chamado, que os profissionais ficaram retidos na portaria, que não estava avisada da ocorrência, e que a utilização do reanimador manual se dá após os primeiros procedimentos, que ocorreram dentro do tempo previsto no protocolo de atendimento. A administração pública também lamentou o que considerou uma tentativa do advogado de Dimas de "imputar responsabilidade descabida ao Samu, serviço fundamental para salvar vidas".

O caso

A estudante de enfermagem de 19 anos e o atleta, então com 18, marcaram de se encontrar em 30 de janeiro. Eles se conheciam pelo menos desde o ano passado e conversavam com frequência há cerca de três meses. Os dois lados divergem sobre ter sido ou não a primeira vez que os jovens se encontraram.

Eles se envolveram sexualmente na casa do jogador e a situação teria complicado após uma segunda relação. Segundo relato de Dimas, os dois estavam sozinhos e fizeram uso apenas de cigarro eletrônico. Ele disse que a jovem teve um mal súbito, desmaiou e que depois percebeu um sangramento na parte íntima dela. Livia foi levada ao hospital municipal do Tatuapé, e ele ajudou a equipe médica a contatar a família da estudante.

O Samu foi acionado uma hora depois que Livia chegou na casa de Dimas. O jogador que teria feito a ligação, segundo o advogado do atleta.