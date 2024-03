Carpini não faz 5 mudanças em 50% dos jogos; índice com Dorival era de 7%

O técnico Thiago Carpini não utilizou as cinco substituições permitidas por regra em metade dos jogos desde que chegou ao São Paulo.

Carpini não fez as cinco alterações em sete dos 14 jogos em que dirigiu o São Paulo. O treinador chegou a fazer apenas duas alterações no clássico contra o Santos, por exemplo.

No total, o técnico deixou de fazer dez alterações. Ele fez três mudanças contra o Palmeiras e quatro alterações em outros cinco jogos: Mirassol, Ponte Preta, Red Bull Bragantino, Guarani e Novorizontino.

Carpini não venceu nenhuma das partidas em que deixou de fazer as cinco alterações. Foram cinco empates e duas derrotas.

Com Dorival, o índice de partidas sem utilizar todas as substituições permitidas era de 7,4%. O atual treinador da seleção brasileira deixou de mexer as cinco vezes em quatro dos 54 partidas que comandou o Tricolor.

No clássico contra o Santos, quando fez apenas duas mudanças, Carpini justificou a escolha da seguinte forma:

No final, estávamos em cima do adversário e tivemos gol anulado. O time vinha muito bem e não tinha porque mexer só por mexer. Eu tenho as cinco, mas não sou obrigado a fazer as cinco. O que tinha de opção mais ofensiva eram Erick e Ferreirinha, e coloquei os dois no jogo. Trocar Welington por Patryck, trocar um zagueiro por outro, trocar volantes... Não via a necessidade. Se eu tivesse uma característica como a do Lucas no 2° tempo, faria, mas achei que não tinha necessidade.

