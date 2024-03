Botafogo terá longa sequência de jogos a partir desta semana

Uma média de dois jogos por semana. Essa é a maratona que o Botafogo vai enfrentar nos próximos dias. Serão 19 partidas em cerca de 68 dias. Ela começa nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), quando a equipe visita o Boavista, pela primeira partida da final da Taça Rio. O segundo jogo será no domingo de Páscoa, 31 de março, no Estádio Nilton Santos.



No dia 3 de abril, quarta-feira da semana seguinte, o Botafogo estreia na fase de grupos da Libertadores, contra o colombiano Junior Barranquilla, também no Nilton Santos. O time volta a jogar pela Libertadores na semana seguinte, dia 11 de abril, diante da LDU, na altitude de Quito.

A partir de 30 de abril, começa a trajetória do Botafogo na Copa do Brasil. O time alvinegro está na terceira fase da competição, com adversário a ser definido por sorteio. O jogo de volta será em 22 de maio.



Entre o dia 13 de abril, quando estreia diante do Cruzeiro, e o dia 1º de junho, data do confronto com o Grêmio, o Botafogo fará nove jogos pelo Campeonato Brasileiro.



Neste período, serão quatro duelos em casa, incluindo o clássico contra o Fluminense. E cinco como visitante: Cruzeiro, Flamengo, Fortaleza, Corinthians e Grêmio. Além disso, o time já terá disputado todos os quatro jogos restantes pela Libertadores.