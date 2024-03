Beraldo celebra estreia pela Seleção e agradece Dorival: "Me passou muita confiança"

Recém-vendido pelo São Paulo ao Paris Saint-Germain, Beraldo realizou a sua primeira partida com a camisa da Seleção Brasileira neste sábado. O zagueiro ajudou o Brasil a vencer a Inglaterra por 1 a 0, em Wembley. e celebrou o feito.

"A minha preparação foi boa, preparei muito para esse momento, independendo da idade. Pude chegar aos 20 anos. O Marquinhos me deu muitas dicas para ter mais experiência também. Minha preparação foi fundamental para que eu desfrutasse desse dia. O Dorival desde o ano passado, no São Paulo, me passou muita liberdade e confiança para fazer o meu jogo. Hoje não foi diferente. Ele conversou comigo antes do jogo e me passou muita confiança", disse ao SporTV.

"Os principais capitães nos ajudaram muitos, nos fizeram sentir em casa. A gente tinha que dar a vida hoje para conquistar a vitória. A gente se entregou para sair vitorioso. Nosso lema é de se entregar ao máximo", completou.

A Seleção Brasileira volta a campo na próxima terça-feira, quando encara a Espanha. O amistoso está marcado para às 17h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri.