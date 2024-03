Beckham lembra longa negociação e choro após acordo para ter Messi em Miami

Em uma entrevista ao podcast "This Life of Mine", do apresentador James Corden, para a SiriusXM e divulgada na última semana, o ex-jogador e um dos donos do Inter Miami, o inglês David Beckham, relembrou como se deu o processo de contratação do atacante argentino Lionel Messi para o clube da Flórida, em junho de 2023.

"Já estávamos conversando com o pai de Leo há muito tempo, há uns cinco anos", disse o inglês. "Eu e meu parceiro em Miami entramos furtivamente em um hotel para conhecer o pai dele cinco anos antes de ele assinar o contrato conosco. E tivemos uma reunião com ele, e então, eu disse: "Olha, sei que o Leo não está pronto agora, mas quero que seu filho jogue no meu clube no futuro", acrescentou.

Beckham ainda contou que estava fazendo quando soube que Messi aceitou a proposta, quando estava na cama no Japão e recebeu o telefonema informando que Lionel tinha assinado com o Miami,

"Então, avance cinco anos. Sabíamos naquele mês que havia uma decisão a ser tomada, porque Leo havia anunciado que estava deixando o PSG. Então, quatro ou cinco da manhã no Japão, estou na cama e meu telefone continua tocando, tocando e tocando... então vejo: 'Leo Messi decidiu vir para Miami'. E me arrepio imediatamente. Aí, sento-me na cama e começo a chorar", completou.

O ex-jogador inglês e ídolo de Manchester United e Real Madrid é um dos donos do Inter Miami desde 2018, quando ele, sendo o líder do grupo Miami Beckham United, se juntou com o grupo dos irmãos Jorge e José Mas, líderes da empresa MasTec de telecomunicações e construção, com sede na Flórida, para a criação da equipe.

A franquia está em atividade na Major League Soccer (MLS) desde 2020, e a partir daí, venceu apenas um título, o da Leagues Cup, torneio entre equipes da MLS e da LigaMX, em 2023.