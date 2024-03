Cabeleireiro da seleção tem mais de 300 jogadores no currículo e foi à Copa

Mais de 300 jogadores de seleção brasileira já passaram pelos cuidados de Yuri Alexandre, o Yurizin, cabeleireiro oficial do Brasil. De Neymar a Endrick, Yuri já foi para uma Copa do Mundo e terá agenda cheia nesta temporada.

O que aconteceu

Yuri atendeu Rodrygo, Vini Jr, Bruno Guimarães, Paquetá, Endrick, Raphinha, Savinho, Danilo, Yan Couto e Bremer antes do jogo contra a Inglaterra. Os demais atletas cortarão os cabelos antes do amistoso contra a Espanha, na próxima terça-feira.

Ele cortou o cabelo de Ronaldo e esteve com a delegação brasileira na Copa do Mundo do Qatar. Nomes como Neymar, Gabriel Jesus e Richarlison também passaram pelas mãos do cabeleireiro.

Yuri Alexandre, cabeleireiro oficial da delegação brasileira, com Ronaldo Imagem: Reprodução/Instagra/@yurizin

Tive o privilégio de cortar o cabelo do Ronaldo Fenômeno no Mundial do Catar. Foi inesquecível. Cortei também mais da metade dos jogadores da seleção em 2018. Agora estou cortando da nova geração. Isso para mim é motivo de orgulho. Yuri Alexandre

Na minha carreira já cortei cabelo de mais de 300 jogadores. Sou um cara realizado e grato a todos que me apoiaram em minha carreira.

Yuri estará com a seleção na Copa América e nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026: "Não imaginava que chegaria onde cheguei, mas sempre acreditei em mim. Sou muito dedicado e persistente quando o assunto é trabalhar e correr atrás dos sonhos. Sei que posso realizar muitas coisas ainda".